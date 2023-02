La prestigiosa Lonely Planet firma il video che racconta le meraviglie della nostra terra barocca

Presentato in assoluta anteprima alla Bit di Milano il video “48 ore in Terra Barocca” realizzato da Lonely Planet, la più importante guida turistica al mondo. Promuove la destinazione turistica “Enjoy Barocco”, presente già online con il sito www.enjoybarocco.com e tramite i canali social. Ospiti dello stand della Regione Siciliana, giornalisti, viaggiatori e operatori del settore hanno avuto modo di “assaggiare” la destinazione turistica che comprende i territori dei Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, uniti sotto l’egida del GAL Terra Barocca. Un’unica destinazione capace di offrire una costa pulita e incontaminata con località che vantano la bandiera blu per il mare e la bandiera verde per le spiagge di sabbia dorata finissima, adatte a famiglie e bambini.

Ed ancora straordinari monumenti barocchi divenuti patrimonio dell’Umanità, l’enogastronomia d’eccellenza con prodotti Igp, Dop, Doc, Docg, con un’offerta che va dalle trattorie tipiche fino ai ristoranti stellati. Campagne e ambienti rurali che invitano ad uno stile di vita rilassante, slow, a fianco di un’agricoltura florida, con produttori che permettono di vivere esperienze tra i campi e le stalle. Inoltre, la destinazione offre strutture ricettive di alta qualità, hotel, case vacanze, bed and breakfast, dimore di lusso, agriturismi, campeggi, che garantiscono comfort e relax ai turisti. Un’offerta capace di accontentare tutte le tipologie di visitatori, per tutte le età ed in ogni periodo dell’anno.

Il video realizzato dal Lonely Planet

Proprio in quest’ottica è stato realizzato da Lonely Planet il video promozionale della destinazione turistica “Enjoy Barocco” avviata su input del GAL Terra Barocca e curata da un partenariato pubblico-privato nato con un bando aperto e a cui fanno capo oltre 70 soggetti del settore ricettivo e turistico, con capofila l’agenzia di comunicazione ed eventi MediaLive, tutti uniti per proporre itinerari armonici, valorizzare il territorio, incentivarne la fruizione e la destagionalizzazione.

Ecco gli intervenuti alla presentazione

Alla presentazione, inserita nel palinsesto delle iniziative della Regione Siciliana, sono intervenuti il rappresentante della Dmo, Carmelo Saccone, il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pittro, il direttore del GAL Terra Barocca, Salvatore Occhipinti, il docente dell’Università di Catania nonché coordinatore del gruppo di progettazione del masterplan turistico della destinazione Enjoy Barocco, Marco Platania, e Rosario Dibennardo accountable manager della Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso.

Un video dal forte impatto emotivo

Dal forte impatto visivo, il video “48 ore in Terra Barocca” è molto emozionale e tra colori e sapori, natura e architettura, con immagini suggestive e testimonianze d’eccezione, racconta i vari territori comunali ma appunto promuovendoli come un’unica destinazione. Una narrazione che è un viaggio attraverso la Terra Barocca, partendo dall’affascinante Ragusa si giunge al belvedere di Modica, passando per le chiese di Ispica, gli edifici nobiliari di Scicli e le splendide spiagge di Santa Croce Camerina. In questi territori, conosciuti nel mondo anche grazie alla serie dedicata al commissario Montalbano, le città si fondono con il mare, la tradizione incontra l’innovazione, l’arte diventa storia, la cultura si sposa con il cibo e la bellezza della natura rispecchia il calore dell’accoglienza iblea.

Molti i testimonial importanti

Un video coinvolgente che vede la partecipazione di testimonial importanti, con un cameo del cantautore Giovanni Caccamo e con l’intervento della scrittrice Costanza DiQuattro, l’illustrazione del cammino ibleo svolto dalla guida ambientale Nanni Di Falco, il mondo eno-gastronomico presentato dallo chef stellato Vincenzo Candiano. Un racconto perfettamente unito da Luigi Farrauto, autore di Lonely Planet e che da questo venerdì 17 febbraio sarà disponibile sui canali social e web. Il barocco, il mare, le dune di sabbia, i panorami splendidi, il cioccolato di Modica, il formaggio Ragusano Dop e tutti gli altri prodotti tipici d’eccellenza, assieme al rispetto per il territorio, a percorsi di sostenibilità ambientale, ad una vivace offerta culturale e un’attenta accoglienza turistica, sono i preziosi segmenti di “Enjoy Barocco – sicilian experience”. “La Terra Barocca è la culla della mia anima – dice nel video il cantautore Giovanni Caccamo mentre suona il pianoforte sul palco del Teatro Garibaldi di Modica – E’ la culla di tante anime, ma soprattutto è la culla della lentezza. Per un artista c’è un elemento prezioso, che è la contemplazione. E sicuramente la Terra Barocca ne è custode”. E sono proprio queste le sensazioni che pervadono i visitatori quando giungono in questo lembo di Sicilia, dove perdersi e ritrovarsi allo stesso tempo.