La presidente ANC di Ragusa, Rosa Anna Paolino, eletta nel consiglio nazionale dell’associazione

Rosa Anna Paolino, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) di Ragusa, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento durante il congresso elettivo dell’ANC, tenutosi a Pozzuoli. In questo evento, Marco Cuchel è stato confermato per la quarta volta alla guida del sindacato dei professionisti, mentre Paolino è stata eletta a far parte del consiglio nazionale dell’associazione.

Il lavoro di Paolino

Paolino ha espresso grande soddisfazione per l’elezione, sottolineando come il suo impegno a sostegno dei colleghi sia stato riconosciuto. Ha dichiarato che continuerà a lavorare con determinazione insieme al presidente Cuchel e alla sua squadra per affrontare le sfide del settore, nonostante le difficoltà create dalle politiche governative, che complicano le procedure invece di semplificarle. Paolino ha ribadito l’importanza di continuare a far sentire la voce dei commercialisti ogni volta che sarà necessario.

