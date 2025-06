La pineta di Sampieri ed il suo nuovo look. Torna praticabile anche la pista ciclabile fino a Marina di Modica. FOTO

Alberi sfoltiti, camminamenti in ordine, liberati dagli aghi dei pini e dalla vegetazione secca, nuovi e più tavoli per le zone di ristoro. La pineta che si affaccia sul cordone dunale della spiaggia di Sampieri è tornata a nuova vita. I mesi di riposo, quando cioè non viene fruita dalle persone, sono un ricordo: erano riusciti a creare situazioni di degrado non comuni. Per il Servizio 15 dell’ex azienda forestale l’intervento di sistemazione è stata oggetto di priorità, nell’analogo modo in cui si interviene in altre analoghe aree del litorale ibleo in cui insiste la stessa tipologia di vegetazione. Oltre alla pulizia della pineta la cui area attrezzata è di circa tre ettari, l’ex azienda forestale, diretta in provincia di Ragusa dal dottor Tullio Serges, è intervenuta anche nel “filare” di eucalipti dal Pata Pata al villaggio Renelle-Trippatore: qui gli alberi sono stati capitozzati per rendere sicuro il passaggio di pedoni e mezzi e per garantire una crescita più contenuta.

Gli eucalipti erano riusciti a creare una situazione di pericolo che ora, grazie all’intervento degli operai, è stato eliminato. Tre impegni precisi che hanno messo in sicurezza l’area ad est dell’abitato di Sampieri: pulizia della pista ciclabile che da alcuni anni è stata affidata all’ex azienda forestale dopo essere stata terra di nessuno senza un soggetto che si facesse carico della sua cura, pronta fruizione dell’area di ristoro della pineta e sicurezza su strada grazie all’intervento sugli eucalipti. “Le aree sono state messe in sicurezza e sono pronte per permettere ai fruitori di godersi questa bellezza della natura” – ha commentato il dirigente Tullio Serges, impegnato in questa lunga estate a garantire la sicurezza in tutto il territorio provinciale.

