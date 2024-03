La Passalacqua si prepara alla partita contro il Brescia

La Passalacqua Ragusa si prepara per il prossimo incontro casalingo contro Brescia, programmato per il giorno successivo alle ore 17:00 presso il Palaminardi. Dopo quattro vittorie consecutive in campionato, il coach Lino Lardo ha finalmente l’intero organico a disposizione da un paio di settimane, il che gli consente di lavorare con la squadra al completo e di avere maggiori opzioni di rotazione durante la partita.

Le vittorie precedenti sono state attribuite principalmente alla grande applicazione difensiva della squadra. L’obiettivo è continuare questa tendenza positiva e aggiungere un altro tassello importante alla stagione in corso. Il coach sottolinea l’importanza di affrontare l’incontro con la massima attenzione, considerando che Brescia sta disputando un ottimo campionato. Nonostante le difficoltà incontrate nella precedente partita in trasferta contro Brescia, la squadra di Ragusa è determinata a conquistare i due punti in palio, soprattutto considerando le sfide difficili che li attendono nelle prossime settimane.

Dopo l’incontro con Brescia, la squadra affronterà una doppia trasferta a San Martino e Schio, seguita da un altro impegno casalingo contro Venezia. Il coach confida nel sostegno del pubblico locale per ottenere un risultato positivo anche nella prossima partita casalinga.

© Riproduzione riservata