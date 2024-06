Problemi economici: la Passalacqua rinuncia alla Serie A1, ma l’impegno della società continua

Dopo 11 campionati nella massima serie e la conquista di due Coppe Italia, la Virtus Eirene ha annunciato ufficialmente la rinuncia a disputare la Serie A1 di basket femminile, chiedendo il riposizionamento in Serie A2. La decisione è stata presa dopo un’attenta analisi della situazione economico-finanziaria, influenzata dalla nuova riforma dello sport introdotta lo scorso anno.

Nonostante questa scelta, la famiglia Passalacqua conferma il proprio impegno sia per la prima squadra che per il settore giovanile. I programmi futuri saranno comunicati alla città una volta che la società avrà certezza del campionato che disputerà, entro la prima metà di luglio.

Il presidente Davide Passalacqua ha ringraziato la squadra della passata stagione, il tecnico Lino Lardo e l’assistant coach Massimo Romano per l’impegno profuso. La stagione appena conclusa, con la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia e la conquista delle semifinali scudetto, è stata in linea con le aspettative.

