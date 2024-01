La Passalacqua Ragusa al secondo turno di coppa Italia

La Passalacqua Ragusa ha superato il primo turno della Coppa Italia con una vittoria convincente su Faenza. Nonostante le assenze di Milazzo e Jakubcova, e con Spreafico non al massimo a causa di un’influenza, le ragazze di coach Lino Lardo hanno gestito la partita in modo dominante.

Il match è stato controllato sin dall’inizio e l’MVP assoluta è stata Oderah Chidom, che ha segnato 29 punti e è stata una leader indiscussa sotto i tabelloni. Dall’altra parte, Faenza ha lottato senza alcune giocatrici chiave, come Booker e Spinelli, e ha segnato solo 34 punti nel primo tempo e 38 quasi alla fine del terzo quarto.

Ragusa ha chiuso l’incontro con un punteggio finale di 83-59, ottenendo così il passaggio al secondo turno contro la Virtus Bologna, da giocarsi in trasferta domenica alle ore 16:00.

Coach Lino Lardo ha elogiato l’impegno delle ragazze, anche quelle provenienti dalla serie B e dalle giovanili, che hanno contribuito in una stagione caratterizzata da diversi problemi. Ha riconosciuto la concentrazione e la determinazione delle giocatrici, sottolineando l’importanza della prossima sfida contro Bologna, una squadra di alto livello. Lardo ha evidenziato la necessità di recuperare le giocatrici assenti, come Spreafico e Milazzo, sperando di poter affrontare la partita nel miglior modo possibile, anche se consapevole della difficoltà di affrontare una squadra completa come la Virtus Bologna.