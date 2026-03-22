La Passalacqua cresce nel finale e batte Umbertide

La Passalacqua cresce nel finale e dopo aver avviato la rimonta, grazie anche ad una difesa attenta e aggressiva, batte Umbertide per 70 a 62, costruendo vantaggi e amministrando con concretezza gli ultimi minuti di gioco.

Che fosse un match difficile – XXIV giornata del campionato di basket femminile di serie A2 – lo si sapeva dalla vigilia; che si sarebbe giocato sulla fisicità e sulla gestione dei “dettagli” era prevedibile. Ragusa schiera in quintetto Consolini, Moriconi, Narviciute, Di Fine e Johnson; Umbertide risponde con Ramona Tomasoni la ex di turno,assieme a Sorrentino, Gianangeli, Baldi e Amatori. Parte meglio Umbertide che con Gianangeli, Tomasoni e Amatori mette avanti il muso di cinque lunghezze, ma Ragusa pensa subito a frenare, con una tripla + fallo di Moriconi che permette alle padrone di casa di non perdere contatto. Sarà botta e risposta per tutta la prima frazione, con Ragusa sempre costretta a rincorrere e a ricucire. Narviciute e Johnson in casa Passalacqua fanno la differenza, la prima portando a spasso la difesa, e la seconda facendosi trovare sempre pronta sotto canestro. Avanti di due alla fine del primo quarto, Umbertide aumenta il ritmo; Tomasoni e Baldi mettono il +6; Johnson dopo due minuti a secco accorcia a -4 ma è Del Sole a allungare nuovamente dall’arco grande; ancora Johnson e Moriconi tengono la Passalacqua incollata. A tre minuti di gioco, Ragusa è nuovamente a -2. La grinta di Sorrentino e una realizzazione di Del Sole interrompono Ragusa che inizia però a distendersi e a carburare; va a referto anche la new entry Grattini, assieme a capitana Consolini, Cedolini e Johnson che prende meglio le misure della difesa e si smarca con maggiore efficacia. Si va a riposo grande con la Passalacqua che conduce per 33 a 32. Il terzo quarto non inizia bene per le padrone di casa che in un amen, appena 50 secondi di gioco, subiscono un parziale di 6 a 0 con due bombe di Baldi e Tomasoni. Trascinata da Gianangeli e Sorrentino (2+1) con Baldi bloccata fallosamente dalla lunga e precisa dalla lunetta, Umbertide arriva al +9 ma Ragusa non si disunisce. Grattini stoppa la corsa e coach Staccini chiama time out per cercare il colpo di grazia che non trova. Narviciute, Labanca e Consolini tengono Ragusa a galla (49-55) e portano la squadra di casa all’ultimo quarto con l’inerzia a favore e una gran voglia di portare sul campo i frutti del lavoro dell’ultimo mese. Umbertide perde lucidità; il primo canestro, a gioco fermo lo mette a 4 minuti e mezzo dalla fine con due liberi di Sorrentino, mentre Narviciute, Johnson e Mazza, rubano palle in difesa, costruiscono vantaggio e non sprecano nulla. Consolini mette il sigillo chiudendo la partita a cinquanta secondi dalla fine: 70 a 62.

Recuperi difensivi e vantaggi gestiti; una parola in più la meritano oggi Narviciute e Mazza. “Credo che oggi la migliore in campo sia stata Narviciute; bravissima, contenta per lei, se lo merita. In settimana lavora da vera professionista. Oggi la ciliegina sulla torta – dice coach Buzzanca, della Passalacqua -. I primi tre quarti abbiamo avuto un atteggiamento difensivo non buono; l’ultimo quarto abbiamo spinto sull’acceleratore e abbiamo recuperato palloni, messo pressione difensiva, e abbiamo sfruttato i vantaggi sotto canestro con Johnson che è stata magistrale. Mazza in alcuni frangenti dell’incontro si è imposta con personalità sia in attacco, sia in difesa. Questa vittoria ce la siamo meritata”

“E’stata una bella partita, ci siamo divertite tutte – commenta Gabri Narviciute -, quando siamo al completo, anche se con l’assenza di Bea Stroscio, abbiamo dimostrato che sappiamo e possiamo giocare e stare bene in campo. Non sono stati mesi facili, finalmente un po’di aria fresca. Oggi siamo partite un po’ con il freno a mano tirato e con poca fluidità poi abbiamo ingranato la marcia alla fine e abbiamo tirato fuori una prova di carattere e di squadra”

Passalacqua – Umbertide 70-62

Il tabellino

16-18; 33-32 (17-14); 49-55 (16-23); 70-62 (21-7)

Passalacqua Ragusa: Mallo ne, Consolini 11, Cedolini 2, Mazza 8, Stroscio ne, Moriconi 9, Narviciute 10, Olodo ne, Di Fine, Labanca 5, Johnson 20. All.Buzzanca

Umbertide: Del Sole 5, Bartolini, Sorrentino 20, Tomasoni 7, Gianangeli 4, Paolocci, Baldi 19, Amatori 7, Pedana ne, Colella ne. All. Staccini

Note. Tiri da due: Ragusa 25/50 (50%) Umbertide 13/30 (43%); Tiri da tre: Ragusa 2/10 (20%), Umbertide 6/14 (42%); Tiri liberi: Ragusa 14/20 (70%) Umbertide 18/20 (90%); Rimbalzi: Ragusa 34, Umbertide 28 : Palle perse Ragusa 15, Umbertide 22 ; Palle recuperate Ragusa 11, Umbertide 3; Assist Ragusa 14, Umbertide 12 .

Uscite per 5 falli: Amatori (Umbertide)

Arbitri: Giuseppe Scarfò di Palmi (RC) e Samuele Riggio di Siderno (RC)



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