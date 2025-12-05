La nuova giunta Leontini fra conferme e volti nuovi in attesa del 16 dicembre

Nell’attesa del 16 dicembre quando il Tar si pronuncerà in maniera definitiva sulla mozione di sfiducia dopo averne concesso, nelle settimane scorse, la sospensione, il sindaco Innocenzo Leontini ha ricomposto la giunta che lo affiancherà nei mesi che separano dalle nuove amministrative di primavera e, comunque, fino alla data di metà mese. La ricomposizione è il frutto dell’accordo dei tre partiti del centrodestra ispicese, Forza Italia, Fratelli d’ Italia ed MPA Grande Sicilia e di un lavoro al quale hanno lavorato unitariamente le tre espressioni politiche. Il primo cittadino sarà affiancato dagli assessori Massimo Dibenedetto, Tonino Cafiso (al quale è stato affidato il ruolo di vice sindaco) e Kett Roccasalva consigliere comunale e new entry in squadra. “La compagine è composta con carattere temporaneo e parziale, per assolvere alle necessarie urgenze e nella rispettosa attesa del pronunciamento definitivo del Tar sulla mozione di sfiducia – afferma Innocenzo Leontini – da questo risultato politico, che apprezzo vivamente, guardo con fiducia all’esito del pronunciamento del Tribunale amministrativo atteso per il 16 dicembre”.

Dal coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Marco Santoro, arriva la conferma al progetto del primo cittadino: “alla luce delle indicazioni condivise nel tavolo politico provinciale e locale di centro destra, diamo il sostegno del partito al rilancio dell’attività amministrativa per il completamento del lavoro quinquennale “. Dal coordinamento di Grande Sicilia MPA Ispica una precisa sottolineatura: “il partito vuole dare una valenza politica e tecnica all’Amministrazione comunale anche attraverso il coinvolgimento di tecnici di riconosciuta competenza che individuino soluzioni concrete ai problemi finanziari e del risanamento, che rappresentano in questa fase la priorità più importante”. La ricomposizione della nuova giunta è commentata positivamente dalla coordinatrice cittadina di Forza Italia, Valentina Lombardo: “è il risultato di un percorso condiviso dai tre partiti. L’obiettivo è quello di lavorare insieme per la città ed affrontare insieme la prossima campagna elettorale”.

Il Sindaco si compiace del risultato politico e guarda con fiducia all’esito di giorno 16 dicembre, per proseguire il lavoro amministrativo”.

