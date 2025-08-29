La “Notte dei Miracoli” a Caucana dedicata al piccolo Raffaele Sallemi

La “Notte dei Miracoli” al Circolo Velico di Caucana dedicata al piccolo Raffaele Sallemi. La festa – tributo a Lucio Dalla, organizzata dall’associazione culturale Kome di Comiso, ha visto la presenza sul palco di Peppe Giuffrida, cantautore, cantante poliedrico, poeta, autore e compositore che ha collaborato con diversi artisti italiani come Lucio Dalla e con Gionata Colaprisca, il batterista e percussionista storico che ha seguìto Lucio Dalla per 14 anni, fino all’ultima esibizione di Montreux del febbraio 2012. Giuffrida ha collaborato anche con Alfredo Longo, chitarrista, già nel tour “Amore di Plastica” con Carmen Consoli nel 1996.

Nel grande partequ deòl Circolo Velico, vero punto di riferimento per i soci e per i vacanzieri di Caucana e delle vicine frazioni balneari, sono state posizionate più di mille candele, che hanno contribuito a creare un’atmosfera suggestiva. Non è mancata, inaspettata, anche una stella cadente che in molti hanno avvistato e ammirato.

Momento clou, dopo l’esibizione di Peppe Giuffrida, è stata la dedica del brano “Se io fossi un angelo” al piccolo Raffaele e a tutti gli angeli volati prematuramente in cielo. “Questi non sono esseri umani – ha detto con la voce rotta dall’emozione Peppe Giuffrida – ma angeli mandati in terra per constatare che purtroppo ancora qui giù le cose non vanno tanto bene”.

Il presidente del Circolo Velico Kaucana, Nunzio Micieli, aveva aperto la serata spiegando la sofferta decisione di confermare la serata seppure in forma sommessa a causa del tragico evento che ha colpito qualche giorno addietro la comunità di Caucana. Una parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.

