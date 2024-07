La Naturosa Bike & Co. Ragusa in evidenza a San Filippo del Mela e nel Lazio

La Naturosa Bike & Co. Ragusa continua a raccogliere successi e riconoscimenti. Durante la quarta prova di Coppa Sicilia Giovanissimi, disputatasi domenica scorsa a Cattafi-San Filippo del Mela, in provincia di Messina, Lorenzo Gualato ha ottenuto il secondo posto nella categoria G3, mentre Giorgio Cappello è arrivato quarto nella G5, con Paolo Alì che si è classificato quinto nella stessa categoria.

Il team ha poi partecipato alla Ciociarissima a Sora, nel Lazio. Nella prima giornata, i corridori juniores Samuele Basile, Giovanni Distefano e Luciano Marino hanno ottenuto buoni piazzamenti. Nella seconda giornata, sfortuna per Salvatore Caruso, che, nella categoria Allievi, è stato costretto al ritiro a causa di una caduta.

Gli impegni per il team continuano, con il presidente Giuseppe Nascondiglio alla guida. Domani, gli atleti Erika Boscarino, Corrado Spataro, Nicolas Tumino e Samuele Basile gareggeranno al velodromo di Forano, in provincia di Rieti, per il Trofeo delle Regioni, rappresentando i colori della Sicilia. A Gorizia, Giada e Andrea Nascondiglio parteciperanno ai campionati italiani giovanili di mountain bike.

La società ringrazia il presidente Nascondiglio per il suo impegno, e riconosce il contributo dello staff tecnico, in particolare dei direttori sportivi Giampiero Pitino e Gianluca Zaccaria. Un ringraziamento va anche ai partner e ai genitori per il loro supporto insostituibile.

