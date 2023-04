la Naturosa Bike & Co. al decimo posto, con Giovanni Distefano, del Giro delle Madonie

Un solo corridore. Ma con una grande presenza di spirito. Ancora una puntatina al ciclismo su strada per la Naturosa Bike & Co. Ragusa che, domenica scorsa, è stata di scena al giro delle Madonie, primo trofeo Castellana Sicula, tenutosi nel Palermitano. Distefano, accompagnato dal papà che segue sempre le sue trasferte, è riuscito ad arpionare un interessantissimo decimo posto, se si considera quanto erano attrezzate le squadre avversarie, nella categoria Juniores.

Distefano è riuscito a fare valere la propria prestanza atletica e a mantenersi sempre in gruppo, dopo la fuga che, a un certo punto della competizione, ha interessato una manciata di concorrenti. “Non possiamo fare altro – commenta il presidente, Giuseppe Nascondiglio – che tessere le lodi di questo ragazzo per la determinazione che ha dimostrato. Giovanni ha chiarito, se ce ne fosse di bisogno, che intende crescere molto in questo sport e noi stiamo cercando di aiutarlo.

Domenica scorsa, numerosi sono stati i partecipanti ai nastri di partenza per cui questa decima posizione assume un rilievo che merita di essere posto sotto i riflettori. Speriamo che si possa proseguire lungo la stessa direzione anche per il futuro. Ma devo dire che non ho dubbi considerata la pervicacia che caratterizza l’azione di questo nostro atleta”.