La modicana Maria Sigona nominata nuova direttrice amministrativa dell’Asp di Enna

Maria Sigona, modicana, è stata nominata direttrice amministrativa dell’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Enna. La nomina è stata conferita dal direttore generale dell’Asp, Mario Zappia, che ha sottolineato l’importanza di garantire continuità nella gestione amministrativa e strategica dell’ente. Sigona subentra ad Alessandro Mazzara, il quale ha recentemente assunto il ruolo di direttore generale dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo.

Prima della nomina, Maria Sigona ricopriva il ruolo di direttrice delle Risorse Umane presso l’Asp di Ragusa, un’esperienza che, come evidenziato dal direttore generale Zappia, sarà determinante per affrontare le sfide e i processi decisionali dell’Asp di Enna.

“Con questa nomina vogliamo dare un segnale di continuità nel percorso già intrapreso – ha dichiarato Mario Zappia –. Sigona, con la sua esperienza e il suo approccio pragmatico, avrà un ruolo fondamentale nel migliorare ulteriormente i processi decisionali e gestionali, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e vicinanza alla collettività che l’Azienda si prefigge. Siamo certi che l’Asp di Enna beneficerà della sua professionalità per continuare a garantire un servizio sanitario di alta qualità”.

