La Meerkat Basket Scicli ha iniziato la preparazione atletica

di Pinella Drago – La preparazione atletica è iniziata ufficialmente oggi, al geodetico di Jungi a Scicli, in vista della stagione 2024/2025 del campionato regionale di DR1, che avrà inizio il 20 ottobre. Praparazione avviata sotto la guida del preparatore atletico Pietro Armenia, del nuovo coach Ninni Gebbia e dello staff tecnico della società che s’avvia a disputare un campionato di vertice come è avvenuto lo scorso anno, anno dell’esordio della nuova società che ha saputo scrivere già una prima importante pagine di basket in una cittaà, quale Scicli, dalla grande tradizione cestistica. Per gli atleti sciclitani è iniziato un intenso programma di allenamento per raggiungere la migliore condizione fisica possibile. La rosa della squadra è composta da quindici giocatori, selezionati per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione.

Tutti gli atleti hanno sostenuto i test fisici necessari per valutare il loro stato di forma e programmare un percorso di allenamenti personalizzati, che passerà anche dalla sala pesi. “La Meerkat è pronta a dare il massimo in questa nuova avventura sportiva, con l’obiettivo di competere ad alti livelli e regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi” – assicura la società a poco più di un mese dall’avvio della stagione agonistica regionale.

[image: image.png]



