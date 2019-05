La Mariapoli arriva a Pedalino - Ragusa Oggi

La Mariapoli arriva a Pedalino

La Mariapoli arriva a Pedalino. L’11 e il 12 maggio si svolgerà infatti il convegno promosso dal Movimento dei Focolari. L’appuntamento è al cinema Esperia di Pedalino, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il titolo è “La cultura del noi, la sfida dell’oggi”.

I due giorni proporranno una carrellata di riflessioni e di esperienze di vita che coinvolgono la chiesa locale, i rapporti ecumenici e l’esperienza di comunione tra diverse confessioni cristiane, ma anche i temi della famiglia, dell’impegno sociale, di volontariato e dell’azione politica. Singoli e gruppi, ciascuno nel proprio ambito, cercano di costruire tasselli di un modo unito, puntando alla fraternità universale. Parteciperà Aurora Nicosia, direttore del mensile Città Nuova.

«In due intensi giorni – spiega Angela Guccione, di Chiaramonte Gulfi – si cercherà di vivere una esperienza viva di fraternità mettendo anche in luce piccoli/grandi segni di una nuova cultura, la cultura “del noi”, quella che sgorga dalla spiritualità di comunione portata in luce da Chiara Lubich che avanza anche in Sicilia. Si presenteranno numerose esperienze e testimonianze, vissute nella chiesa, nel dialogo ecumenico, nella famiglia, nell’impegno sociale e politico per le proprie città».

«Nelle stesse giornate in contemporanea – aggiunge Nicola Stracquadaini, di Vittoria – si svolgeranno anche altri due programmi distinti per ragazzi e bambini: per i piccoli fino ai 10 anni e per gli adolescenti fino ai 16/17 anni. Tutti insieme si vivrà la stessa realtà di piccola città dove vige un’unica legge: quella del Vangelo!»