La magia della danza sportiva: l’iblea Marta Mishi conquista il quarto posto ai Campionati Nazionali CIDS

Una stagione da incorniciare per l’ASD Dance With Me, la scuola di danza sportiva che si conferma fucina di talenti a livello regionale e nazionale. A brillare più di tutte è stata l’atleta Marta Mishi, giovane promessa ragusana che ha chiuso il circuito agonistico 2024/2025 con un risultato di prestigio: 4° posto alla Finale dei Campionati CIDS 2025 nella categoria Solo Latin 12/13 anni, disputata nella rinomata cornice di Castellanza (Milano).

Un traguardo che vale doppio, perché le consente anche il passaggio alla classe superiore, confermando l’eccellenza del lavoro svolto all’interno dell’accademia ragusana. Marta è seguita dai Maestri Gianni e Desy Occhipinti, supportati dagli atleti internazionali Andrea Lissandrello e Miriana Raniolo, team tecnico di altissimo livello che da anni porta avanti un progetto fondato su professionalità, disciplina e passione.

Già a marzo, la giovane atleta aveva fatto parlare di sé conquistando il titolo di Campionessa Regionale FIDESM 2025 nella disciplina Solo Latin, e successivamente inanellando vittorie in numerose competizioni provinciali, regionali e nazionali.

Ma il talento di Marta è solo la punta dell’iceberg di una scuola in continua ascesa: medaglie d’oro, d’argento e di bronzo hanno punteggiato l’intera stagione per gli allievi della Dance With Me, capaci di imporsi in tutte le categorie e discipline della danza sportiva.

Ora i riflettori si spostano sul gran finale: il Saggio di Fine Anno, attesissimo spettacolo in programma il 30 giugno al Teatro Tenda di Ragusa, che celebrerà i successi della stagione con una serata all’insegna dell’arte, del movimento e dell’emozione.

