La Grande Panda in anteprima al Gruppo Scar. Solo questo lunedì e martedì

La chiamano la Panda Grandissima ed è ispirata alla storiaca Fiat Panda, l’auto che ha conquistato tutti gli italiani. Questo lunedì e martedì è possibile vederla in anteprima presso il Gruppo Scar di Ragusa. La Fiat ha presentato ufficialmente la nuova Fiat Grande Panda 2025, un’evoluzione moderna e innovativa della storica city car, che ora si posiziona tra le compatte più versatili e pratiche del mercato. Questo modello segna un punto di svolta per la gamma Panda, introducendo nuove tecnologie, un design rinnovato e motorizzazioni più sostenibili.

Design e dimensioni

La nuova Grande Panda mantiene le linee squadrate che hanno reso iconica la sua antenata, ma con un tocco moderno e aerodinamico. Le dimensioni sono cresciute rispetto al modello precedente, offrendo maggiore abitabilità e comfort per i passeggeri e più versioni.

Dettagli estetici come fari a led, una griglia minimalista e il logo Fiat in rilievo sul portellone posteriore conferiscono un look distintivo e contemporaneo.

Motorizzazioni e prestazioni

Fiat ha pensato a diverse motorizzazioni per la Grande Panda, sia in versione ibrida che completamente elettrica, per adattarsi alle diverse esigenze dei consumatori. Versione ibrida: monta un motore a benzina turbo da 1.2 litri con tecnologia mild-hybrid, capace di erogare 101 CV. Versione elettrica: dotata di un motore sincrono a magneti permanenti da 113 CV e una batteria LFP da 44 kWh, offre un’autonomia fino a 320 km (ciclo WLTP).

Queste motorizzazioni garantiscono una guida efficiente, con consumi ridotti e prestazioni adatte sia all’uso cittadino che ai tragitti più lunghi.

Tecnologia e comfort interni

All’interno, la Grande Panda si presenta con un abitacolo moderno e funzionale, pensato per il comfort e la praticità: cruscotto digitale con schermo da 10 pollici, sistema infotainment touchscreen da 10,25 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto, ampia capacità di carico con un bagagliaio da 361 litri (espandibili fino a 1.315 litri abbattendo i sedili posteriori), materiali sostenibili, con l’uso di plastica riciclata per alcune parti dell’abitacolo

Produzione e disponibilità

Il debutto ufficiale è previsto per marzo 2025, con una distribuzione progressiva nei mercati europei entro la fine dello stesso anno. I ragusani hanno dunque la possibilità di vedere l’automobile presso il Gruppo Scar a Ragusa questo lunedì e martedì.

Fiat punta a posizionare la Grande Panda come un modello accessibile e competitivo, con un rapporto qualità-prezzo elevato. Tra l’altro la presentazione in anteprima del nuovo autoveicolo coincide con la messa online del nuovo sito internet del Gruppo Scar.

