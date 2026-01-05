La fortuna bacia Vittoria: vinti 22.500 euro

La fortuna fa tappa in Sicilia con una doppietta da quasi 30mila euro nelle estrazioni del Lotto di venerdì 2 e sabato 3 gennaio. A riportarlo è Agipronews, che segnala due vincite significative tra le province di Ragusa e Agrigento, confermando un avvio d’anno particolarmente fortunato per l’Isola.

La vincita più consistente è stata centrata a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove un fortunato giocatore ha portato a casa 22.500 euro grazie a un terno sulla ruota di Cagliari, giocato presso un punto vendita di via Marzabotto. Un colpo secco che ha acceso l’entusiasmo in città e tra gli appassionati del gioco.

Alla vincita ragusana si aggiungono oltre 7mila euro ad Agrigento, realizzati in un esercizio di via Francesco Petrarca, completando così una doppietta che porta il totale siciliano a sfiorare quota 30mila euro in appena due giorni di estrazioni.

Numeri importanti anche a livello nazionale: l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,7 milioni di euro, mentre il bilancio complessivo dall’inizio del 2026 sale già a 11,4 milioni di euro, confermando il Lotto come uno dei giochi più generosi di questo avvio d’anno.

Attenzione: il gioco può creare dipendenza patologica

© Riproduzione riservata