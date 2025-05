“La figlia del pittore contadino”: premio letterario “Autori Italiani” a Rosetta Giombarresi

La scrittrice comisana Rosetta Giombarresi ha vinto il premio letterario “Autori Italiani”. Giombarresi si è classificata al primo posto nella sezione “Narrativa edita” con il suo libro “La figlia del pittore contadino” (edizioni Carthago 2022). Il premio è stato consegnato nei giorni scorsi a Torino nel corso di una manifestazione che si è svolta al Salone del Libro, nel padiglione 2, stand F66.

Il libro è un’opera autobiografica. Rosetta Giombarresi è figlia di Francesco Giombarresi, il cosiddetto “pittore contadino”, pittore espressionista esploso negli anni 60-70, divenuto un caso a livello nazionale e internazionale, apprezzato da Pablo Picasso per le sue pitture minuscole “piccole piccole”. Francesco Giombarresi visse e operò a Comiso, dove viveva con la famiglia, la moglie e quattro figli. Dopo un articolo di Leonardo Sciascia sul Corriere della Sera, esplose la fama e il successo di questo pittore. L’artista che inseguiva i suoi sogni provocava inevitabili difficoltà nella famiglia. La madre fu costretta a cercare un lavoro che svolgerà con umiltà e dedizione per moltissimi anni, mentre tre dei figli furono affidati a un collegio di Messina. La vita del collegio e poi il rientro a casa in una vita piena di stenti, nonostante il successo del padre, che però non riuscì a mettere da parte gli introiti economici, segnarono profondamente gli anni da bambini di Rosa, o Rosetta, la donarono al contempo la tempra artistica che solo in età matura la porterà a trovare una sua tipica espressione pittorica e infine alla fatica letteraria, in forma autobiografica.

Dopo l’uscita nel 2022, oggi il libro, che ha già riscosso un forte successo di critica, ha ottenuto anche il meritato riconoscimento con il premio nazionale “Autori Italiani”.

