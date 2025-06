La festa di San Pietro a Modica: una mostra

La mostra è resa possibile grazie all’impegno dei componenti il Centro giovanile Pippo Giuca. In essa si racconta la festa di San Pietro Apostolo nel secolo passato. Verrà inaugurata domenica alle 11.30 nella sede del centro giovanile della parrocchia di San Pietro, adiacente la facciata del duomo. Saranno esposti per l’occasione immagini e video d’epoca per coniugare memoria, cultura e devozione come fondamento per il futuro della nostra comunità parrocchiale che trova nei giovani la prosecuzione di una storia centenaria. Appuntamento alle 11.30 per l’inaugurazione della mostra che apre i festeggiamento di San Pietro apostolo in città.

