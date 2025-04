La dea bendata bacia Chiaramonte: vinti 50 mila euro. E’ caccia al fortunato vincitore

La dea bendata bacia Chiaramonte Gulfi dove un fortunato giocatore, durante le estrazioni di venerdì 4 e sabato 5 aprile si è portato a casa grazie al 10eLotto 50 mila euro. Il fortunato vincitore ha centrato un “9 Oro” presso la ricevitoria di piazzale Giuseppe Gafà, a Villaggio Gulfi. Nel Comune ibleo è caccia al vincitore: non si sa se si tratti di un uomo, di una donna o di un gruppo di persone che hanno deciso di effettuare una combinata insieme. In Sicilia, durante questo fine settimana, complessivamente sono stati distribuiti 157 mila euro in premi in tutta la regione.

Il gioco d’azzardo crea dipendenza e si chiama ludopatia o gioco d’azzardo patologico (GAP). Si tratta di un disturbo psichiatrico che può avere conseguenze negative sulla vita di chi ne soffre.

© Riproduzione riservata