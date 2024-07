La crescita dei giovani talenti una delle missioni prioritarie per la Naturosa Bike & Co. Ragusa

La Naturosa Bike & Co. Ragusa è fortemente impegnata nella crescita dei giovani talenti, uno dei suoi obiettivi principali. Partecipando alle gare della Coppa Sicilia Giovanissimi, la squadra sta mettendo alla prova le capacità dei suoi membri più giovani, focalizzandosi sul divertimento, ma anche sull’emergere delle qualità su cui lo staff tecnico può poi lavorare.

Durante la sesta prova di Coppa Sicilia, svoltasi domenica scorsa a Collesano, gli atleti della squadra hanno ottenuto risultati significativi. Nella categoria G1, Daniele Messina ha conquistato il sesto posto. Nella categoria G3, Lorenzo Gualato ha raggiunto il quarto posto, mentre Simone Pluchino si è classificato undicesimo. Carlo Avola ha ottenuto il settimo posto nella G4 e Paolo Alì il sesto posto nella G5, con Michele Scala dodicesimo nella stessa categoria. Nella categoria G6, Flavio Parisi ha raggiunto il sedicesimo posto.

Un’altra prova degna di nota è stata quella di Leonardo Firullo, che ha ottenuto il terzo posto nella categoria G6 con la bici su strada a Floresta, in provincia di Messina. A Lucca, gli atleti delle categorie Esordienti e Allievi della Naturosa Bike & Co. hanno mostrato buone prestazioni, nonostante il livello competitivo del parterre. Leonardo Carbonaro, Federico Occhipinti e Salvatore Caruso si sono distinti, dimostrando la solida preparazione che caratterizza gli atleti della squadra. Convocati dalla federazione per rappresentare la Sicilia, questi giovani hanno cercato di onorare al meglio il loro territorio, mostrando impegno e talento.

