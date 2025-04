La corsa…all’acqua. Un guasto lascia a secco otto isolati al quartiere Logge a Scicli

Si sta lavorando per ripristinare il guasto già oggi e fare trascorrere una Pasqua tranquilla. E’ così che Ibleacque sta sfatando il detto dell’inefficienza che da mesi gli si addebita mettendo in campo tutte le sue maestranze per fare ritornare l’erogazione nella parte dell’acquedotto comunale del quartiere Logge, nel centro storico di Scicli, dove da ieri famiglie ed esercizi commerciali sono privi di acqua potabile.

Per tutta la giornata di ieri e per l’intera notte appena trascorsa gli operai ed i tecnici di Ibleacque hanno lavorato con l’utilizzo di un radar per cercare il guasto e la perdita che frena la pressione e non fa arrivare l’acqua sia nelle parti basse che parti alte delle abitazioni. Le operazioni dei tecnici della società iblea sono seguite passo passo dai tecnici del Comune sciclitano, con in testa l’assessore Enzo Giannone. “Le autobotti fanno la spola dai serbatoi centrali per rifornirsi di acqua e distribuirla a tutte le famiglie ed agli esercizi commerciali – assicura l’assessore Giannone – il danno dovrebbe essere a monte del quartiere, in corso Umberto. Si sta scavando per avere conferma di ciò. Di certo nessuno rimarrà senza acqua in questi giorni di festa. Il servizio di distribuzione dell’acqua con autobotte verrà assicurato h24 al fine di non influire sulle festività di oggi, domani e dopodomani”.

© Riproduzione riservata