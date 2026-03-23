La compositrice modicana Francesca Guccione pubblica Panta Rhei, il nuovo album tra classica ed elettronica

È uscito il 20 marzo *Panta Rhei: An Ontology of Becoming*, il nuovo lavoro della compositrice e violinista Francesca Guccione, pubblicato dall’etichetta berlinese Neue Meister (EDEL / Berlin Classics).

Originaria della Sicilia, di Modica, Guccione si conferma una delle voci più interessanti della musica contemporanea europea, capace di muoversi tra scrittura classica, elettronica e ricerca sonora. Un album sul cambiamento

Il titolo *Panta Rhei* – “tutto scorre” – racchiude il cuore del progetto: una riflessione profonda sul concetto di trasformazione, intesa come processo continuo in cui le forme si sovrappongono, si dissolvono e si rigenerano.

L’album non nasce come un concept rigido, ma come un flusso creativo: da singoli brani in movimento prende forma, quasi naturalmente, un ciclo coerente articolato in dieci movimenti.

Al centro della ricerca sonora c’è il dialogo tra violino ed elettronica, non più distinti ma fusi in un’unica dimensione timbrica. Ne emergono paesaggi sonori sospesi, dove elementi neoclassici, texture ambient e sottili interventi elettronici si intrecciano in modo organico. Tra “classica alternativa” e ricerca elettroacustica

Difficile incasellare lo stile di Guccione: l’artista stessa parla di “classica alternativa”, un territorio espressivo in cui convivono rigore compositivo e libertà sperimentale.

Ostinati, cicli e trasformazioni non spingono la musica in avanti in modo lineare, ma creano spazi di ascolto immersivi, dove il tempo sembra dilatarsi. Il violino resta il filo conduttore dell’intero lavoro: a tratti impulso delicato, a tratti presenza eterea all’interno di un ensemble internazionale.

Tra i musicisti coinvolti figurano nomi di rilievo della scena contemporanea come Bryan Senti, Violeta Vicci, Antonella Solimine, Francesco Angelico, Chiara Trentin, Robert Gromotka e Frieder Nagel. Fin dalle prime ore dalla pubblicazione, l’album ha ottenuto un importante riscontro globale: è stato inserito in numerose playlist editoriali di Apple Music ed è attualmente in evidenza nella sezione principale di Apple Music Classical.

Un risultato che si riflette anche nelle classifiche, dove *Panta Rhei* si posiziona tra gli album più ascoltati nella sezione classica in Italia, entrando contemporaneamente nelle chart di Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone. Un percorso artistico in evoluzione

Con questo lavoro, Guccione prosegue il percorso avviato con *The Geometry of Time*, approfondendo la sua ricerca sulla percezione del tempo e sulla trasformazione del suono.

La sua carriera, che unisce composizione, performance e ricerca accademica, si muove tra festival europei, colonne sonore cinematografiche e sperimentazione elettroacustica, confermando una visione artistica coerente e in continua evoluzione.

*Panta Rhei: An Ontology of Becoming* è disponibile su tutte le piattaforme digitali e anche in formato fisico, in vinile e CD in edizione limitata.

GUARDA IL VIDEO https://youtu.be/co9hVpMFa3E?si=tfwY8FyD7vXe-pAL

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