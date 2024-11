La carenza di medici negli ospedali. A Vittoria Ortopedia senza dottori nelle ore notturne

Mancano i medici all’ospedale Riccardo Guzzardi di Vittoria. E, come in molti nosocomi siciliani e italiani, la carenza di medici e personale sanitario, causa dei disservizi.

Accade anche nel reparto di Ortopedia dove, a causa della carenza di medici (ne sono rimasti solo quattro in servizio per tutto il reparto) il reparto resta privo di medico dalle 20 di sera alle 8 del mattino. Le urgenze indifferibili vengono trasferite a Ragusa. Ma c’è sempre un medico disponibile in reperibilità notturna che in caso di urgenza viene contattato e si reca in reparto. La situazione va avanti da alcuni mesi, ma – assicurano dall’Asp di Ragusa – non si sono mai verificati problemi seri. Negli ultimi dieci mesi si sono verificate solo nove urgenze indifferibili che hanno reso necessario il trasferimento a Ragusa. Il reparto, però, rimane aperto e funziona regolarmente.

All’Asp di Ragusa restano aperti gli avvisi per gli incarichi di natura libero professionale per medici, ma nessuno risponde alla chiamata. Accade in virtù dell’ormai nota carenza di medici che attanaglia tutta l’Italia e la Sicilia in particolare. Molti reparti soffrono e – tra questi – anche Ortopedia.

