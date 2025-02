L’8 febbraio la cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico diocesano

Domani, mercoledì 12 febbraio, alle 18.30, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico diocesano, un appuntamento importante per la comunità giuridica e religiosa. L’evento avrà luogo nel saloncino del Vescovado e, come tradizione, inizierà con la preghiera di invocazione dello Spirito Santo, momento di riflessione e benedizione per l’inizio delle attività giudiziarie dell’anno.

A seguire, monsignor Giuseppe La Placa, nel ruolo di Moderatore del Tribunale ecclesiastico diocesano, e la Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Emanuela Tumino, terranno brevi discorsi di saluto. Un momento centrale della serata sarà la relazione sull’attività del 2024, curata dal Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico, don Maurizio Di Maria, che offrirà uno sguardo approfondito sul lavoro svolto dal Tribunale nell’anno appena trascorso.

La prolusione sarà affidata al Presidente del Tribunale di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi, che affronterà un tema di grande rilevanza, analizzando gli aspetti procedurali e le prospettive giurisprudenziali della “delibazione di una sentenza ecclesiastica”. La serata si concluderà con l’intervento di monsignor Giuseppe La Placa, che chiuderà ufficialmente l’inaugurazione dell’Anno giudiziario.

A causa di lavori in corso, si avvisa che l’ingresso al saloncino del Vescovado sarà possibile esclusivamente da via Ecce Homo 206.

