Judo: lo sciclitano Vincenzo Marino sul podio al 35° Trofeo Italia di Genova 2025

Il giovane, unico atleta in gara per la Koizumi Judo Ecodep di Scicli, si è classificato al secondo posto nella categoria -55 kg. Un successo ottenuto con grinta e determinazione, frutto di un attento lavoro di preparazione curato dal tecnico sciclitano Maurizio Pelligra, l’allenatore di judo che continua a formare giovani talentuosi in una disciplina impegnativa.

“Bravo Vincenzo, il lavoro paga e questo è solo l’inizio” – ha commentato proprio Maurizio Pelligra –. L’atleta è impegnato in un’attenta attività di preparazione tecnica.

Il Trofeo Italia 2025 si è svolto all’ex RDS Stadium, sul lungomare Giuseppe Canepa, fra il 31 maggio e il 1° giugno. L’evento sportivo è seguito alla Coppa Europa e ai Campionati italiani Cadetti (Under 18), e ha chiuso il trittico di appuntamenti nazionali e internazionali della Marassi Judo, nell’ambito di Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport.

Sui tatami genovesi hanno gareggiato 800 cadetti con al seguito 250 tecnici, 350 juniores con 150 tecnici e 250 atleti esordienti con 70 tecnici. È stato un record di presenze, con un totale di 1.400 atleti e 470 tecnici. Insieme ai migliori atleti italiani, anche judoka francesi, ungheresi, spagnoli, portoghesi, rumeni, svizzeri e belgi.

Il torneo, nato nel 1988 grazie allo sforzo e alla passione di un gruppo di amici genovesi appassionati di judo, è particolarmente attenzionato dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali: a esso la Federazione guarda per individuare il meglio del panorama nazionale e formare nuovi atleti destinati a rappresentare l’Italia in Europa e nel mondo.

