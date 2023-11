Israele e Palestina: approfondimento a Ragusa

Un momento di approfondimento su uno dei conflitti più intricati e dibattuti al mondo, quello tra Israele e Palestina, ha catturato l’attenzione di un numeroso pubblico nell’aula consiliare del Palazzo di Città a Ragusa. L’evento, intitolato “Palestina e Israele. Le chiavi di lettura del conflitto in Medio Oriente”, è stato promosso dai consiglieri comunali Federico Bennardo e Rossana Caruso.

La sala era gremita di persone desiderose di ascoltare e approfondire la complessa situazione che affligge la regione del Medio Oriente. Bennardo ha moderato l’incontro e, dopo un breve saluto della vicepresidente del Consiglio Caruso, ha iniziato a porre domande ai presenti, creando un dialogo informativo.

L’approccio dell’incontro è stato divulgativo, cercando di offrire una panoramica ampia e comprendere il conflitto da diverse prospettive. Bennardo ha citato Hector Munro, suggerendo che così come Creta ha prodotto più storia di quanto fosse possibile consumarne in loco, anche la Palestina ha una storia ricca e complessa.

Il consigliere ha discusso degli attori statali e non statali coinvolti nel conflitto, evidenziando analogie con altre crisi geopolitiche, come quella tra Ucraina e Russia. Ha anche sottolineato l’importanza degli sviluppi interni, come le riforme della giustizia e le decisioni della Corte suprema, nel plasmare il panorama politico e sociale.

Durante l’incontro, sono intervenuti diversi relatori, tra cui il sindaco Peppe Cassì e rappresentanti di associazioni giovanili come Simone Diquattro per Gioventù nazionale. Gli esperti Sara Scampini e Marco Pierini hanno approfondito rispettivamente le questioni legate a Hamas e alla Palestina, nonché a Israele, fornendo ai presenti una visione più completa del contesto.

Sono emerse anche domande dal pubblico, evidenziando l’interesse e l’engagement della comunità di Ragusa sul tema. Il consigliere Mario Chiavola ha sollevato la questione del ruolo dell’Unione europea nella risoluzione del conflitto, mentre Giuseppe Dimartino, presidente della Consulta giovanile di Santa Croce, ha contribuito con ulteriori interrogativi significativi.