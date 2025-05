Ispica, terra di vocazioni: Fra Lorenzo Iacono vicario provinciale dei Frati Minori di Sicilia

Non ha il fregio Unesco (che, per la verità, meriterebbe per il suo ricco patrimonio architettonico e artistico e le sue tradizioni), ma Ispica ha al suo attivo figure di grande spicco nel panorama della Chiesa, nel suo complesso. All’attivo due arcivescovi e un vicario provinciale dei Frati Minori per la Sicilia. Sono l’arcivescovo Corrado Lorefice, che Papa Francesco ha chiamato alla carica nella città di Palermo, l’arcivescovo di Potenza Davide Carbonaro, anch’egli chiamato da Papa Francesco nel capoluogo della Basilicata, ed infine Fra Lorenzo Iacono, da due giorni Vicario provinciale dei Frati Minori di Sicilia, che rimarrà in carica per il triennio 2025-2028. Se per Fra Antonino Catalfamo l’incarico di Ministro provinciale per la Sicilia è una riconferma, per Fra Lorenzo Iacono si tratta di un’elezione voluta dai frati capitolari nel terzo giorno della seconda sessione del Capitolo Provinciale, che si è conclusa due giorni fa.

Fra Lorenzo Iacono, attualmente parroco della Parrocchia Santa Maria della Guardia a Catania, è stato segretario ed economo provinciale. È nato a Monza, ma è cresciuto a Ispica, dove ha iniziato il noviziato nel 1998 ed è stato ordinato diacono nel 2005.

“Terra feconda di grazia e di vita cristiana. Un altro figlio dell’amata Chiesa ispicese viene chiamato a ricoprire un ruolo importante nella fraternità francescana dei Minori di Sicilia – sono le parole del Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo –. Auguro al nostro carissimo Fra Lorenzo di essere costruttore di ponti, cercatore appassionato di verità e compagno di strada di tanti uomini e donne del nostro tempo che hanno smarrito il vero senso della vita.” Un augurio a Fra Lorenzo Iacono anche dall’Arcivescovo di Potenza: “Al nuovo Vicario dei Frati Minori di Sicilia auguro che la minorità francescana guidi il tuo ministero con umiltà e semplicità. Possa la tua leadership essere un esempio di servizio e di amore, ispirato dalla regola di San Francesco. Che la tua guida sia caratterizzata dalla fraternità, dalla povertà e dalla pace, e che tu possa portare i Frati Minori a vivere pienamente la loro vocazione.”

A conclusione del Capitolo Provinciale, che si è tenuto presso il Convento di Baida, a Palermo, sono stati eletti i Definitori, cioè i consiglieri che, assieme al Ministro provinciale Fra Antonino Catalfamo e al Vicario provinciale Fra Lorenzo Iacono, compongono il governo della Provincia del Santissimo Nome di Gesù dei Frati Minori di Sicilia. I Definitori eletti sono: Fra Alfio Lanfranco, di San Fratello (ME), attuale guardiano del Convento di Sant’Antonio di Favara, segretario della Formazione e Studi; di recente ha svolto il servizio di Visitatore generale per la Provincia dei Frati Minori di Puglia e Molise; Fra Giuseppe Garofalo, originario di Francofonte (SR), attuale guardiano del Convento San Biagio di Acireale e segretario provinciale; Fra Gaetano Morreale, di Casteltermini (AG), guardiano e parroco della Parrocchia di Sant’Antonino a Palermo; Fra Tindaro Faranda, di Messina, parroco della Parrocchia Santa Maria di Gesù in Alcamo.

