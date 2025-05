Chiaramonte e il legame con i frati minori. Fra Antonino Catalfamo confermato ministro provinciale

Fra Antonino Catalfamo è stato riconfermato ministro provinciale dei Frati Minori di Sicilia. Fra Antonino, originario di Messina (è nato nella frazione di Curcuraci), ha operato a lungo nella cittadina di Chiaramonte Gulfi, dove ha svolto il compito di “guardiano” e di responsabile della formazione dei giovani frati. Il convento di Chiaramonte Gulfi, infatti, intitolato a Santa Maria di Gesù, ospita il noviziato.

Chi è Fra Antonino Catalfamo e il legame con Chiaramonte

Fra Antonino Catalfamo ha operato a Chiaramonte Gulfi fino al 2019, dove ha svolto anche il compito di cappellano del convento di clausura delle suore carmelitane. È stato anche punto di riferimento per numerose persone e comunità. Ha svolto il delicato compito di coordinatore nazionale della pastorale vocazionale e di moderatore per la formazione permanente dei frati. Nel 2019, a soli 42 anni, è stato eletto “ministro provinciale” per la Sicilia. Ieri è stato riconfermato nell’importante incarico di responsabile delle comunità siciliane dei Frati Minori per il prossimo triennio, cioè fino al 2028.

Fra Antonino Catalfamo è anche cittadino onorario di Chiaramonte Gulfi. Il prestigioso riconoscimento gli è stato conferito dal sindaco del tempo, Sebastiano Gurrieri, nel corso di una celebrazione che si è svolta nell’ampio piazzale del convento e che ha visto la presenza di centinaia di persone.

Da Chiaramonte Gulfi, cittadina dove egli torna periodicamente, sono arrivati gli auguri del sindaco Mario Cutello e di vari esponenti politici e della società civile.

