Ispica sulla rivista “Il Carabiniere”

Un evento che non è passato inosservato alla redazione de “Il Carabiniere”, la rivista ufficiale dell’Arma dei carabinieri. E’ fra le pagine di questo giornale che è stato dedicato uno spazio alla I° edizione del Festival Internazionale degli Iblei “M° Giovanni Moncada” che ha visto la partecipazione della Fanfara dei Carabinieri Palermo, diretta dal Maestro Luogotenente Paolo Mario Sena.

“Un riconoscimento nazionale ed internazionale di grande prestigio, che celebra la presenza della Fanfara a Ispica ed il costante impegno della nostra Associazione nel promuovere la cultura musicale e i valori di servizio, disciplina e passione – commenta il direttivo dell’associazione musicale “Arturo Toscacini” – un sentito ringraziamento a tutti i membri della Fanfara ed all’Arma dei Carabinieri per il prezioso supporto offerto nell’organizzazione di questi eventi. Un’emozione che ci riempie di orgoglio e ci sprona a continuare su questa strada!”.

