Ispica piange la morte dell’imprenditore Nanè Calabrese

La città di Ispica piange la morte di Nanè Calabrese, imprenditore agricolo conosciutissimo che insieme ai fratelli Peppino e pietro hanno fatto la storia dell’impresa agricola in provincia di Ragusa.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO INNOCENZO LEONTINI

Ad annunciare la sua scomparsa, il sindaco Innocenzo Leontini, che ha anche espresso il suo cordoglio sui social: “Nané era un uomo buono e generoso. Lo ricordiamo tutti per il suo intenso lavoro sempre all’avanguardia, per il suo tratto coinvolgente, per la sua sollecitudine verso gli amici, per la sua onestà e per la sua umanità sempre sorridente”, lo commemora il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini. Nanè lascia la moglie Sarina e i figli Carmelo, Sonia e Gaetano.