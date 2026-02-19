Ispica non dimentica Salvatore Carpintieri: commemorazione alla Società Operaia

Nel giorno dei suoi 71 anni, domani Ispica ricorda Salvatore Carpintieri e lo ricorda nel segno dell’impegno che ha messo nella sua vita di politico e di sindacalista e della gratitudine che gli tributa la sua città natale. Appuntamento, alle 10, nel salone della Società Operaia “G. Garibaldi” di corso Garibaldi dove gli ispicesi si ritroveranno per rendere omaggio a Salvatore Carpintieri, protagonista della vita pubblica comunale e provinciale. Politico di lunga storia, amministratore e sindacalista è stato particolarmente apprezzato per il suo impegno a favore di lavoratori e cittadini. L’incontro “Ricordo di Salvatore Carpintieri: il politico, l’amministratore, il sindacalista” sarà un momento di memoria condivisa per ripercorrere il suo impegno civile ed il segno lasciato nella comunità ispicese. Salvatore Carpintieri è morto, all’età di 69 anni, nel settembre 2024 dopo una lunga malattia. Era uno degli ultimi storici segretari del Partito comunista, poi Ds. Carpintieri è stato sindacalista della Cgil ed aveva ricoperto il ruolo di segretario generale della Flai-Cgil. E’ stato sindaco di Ispica per un anno negli anni Novanta del secolo scorso.

