Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
Ispica non dimentica Salvatore Carpintieri: commemorazione alla Società Operaia
19 Feb 2026 16:01
Nel giorno dei suoi 71 anni, domani Ispica ricorda Salvatore Carpintieri e lo ricorda nel segno dell’impegno che ha messo nella sua vita di politico e di sindacalista e della gratitudine che gli tributa la sua città natale. Appuntamento, alle 10, nel salone della Società Operaia “G. Garibaldi” di corso Garibaldi dove gli ispicesi si ritroveranno per rendere omaggio a Salvatore Carpintieri, protagonista della vita pubblica comunale e provinciale. Politico di lunga storia, amministratore e sindacalista è stato particolarmente apprezzato per il suo impegno a favore di lavoratori e cittadini. L’incontro “Ricordo di Salvatore Carpintieri: il politico, l’amministratore, il sindacalista” sarà un momento di memoria condivisa per ripercorrere il suo impegno civile ed il segno lasciato nella comunità ispicese. Salvatore Carpintieri è morto, all’età di 69 anni, nel settembre 2024 dopo una lunga malattia. Era uno degli ultimi storici segretari del Partito comunista, poi Ds. Carpintieri è stato sindacalista della Cgil ed aveva ricoperto il ruolo di segretario generale della Flai-Cgil. E’ stato sindaco di Ispica per un anno negli anni Novanta del secolo scorso.
