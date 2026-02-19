Ispica, incidente per il sindaco Leontini: frattura al setto nasale durante il Consiglio Comunale

Momenti di forte apprensione ieri mattina a Ispica Innocenzo Leontini è rimasto vittima di una caduta accidentale davanti all’ingresso della Sciabica, sede temporanea del Consiglio Comunale. L’incidente è avvenuto poco dopo l’inizio della seduta, mentre stava prendendo la parola il segretario comunale Bella, sollecitato da una domanda del consigliere Milana.

Secondo le prime ricostruzioni, il sindaco sarebbe inciampato accidentalmente, riportando traumi al setto nasale e una ferita lacero-contusa sul volto, per la quale sono stati applicati alcuni punti di sutura. I consiglieri comunali e i presenti si sono immediatamente attivati, prestando i primi soccorsi e chiamando un medico per verifiche specifiche sulle condizioni di Leontini.

A causa dell’incidente e della mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale è slittato di un’ora e successivamente non ha avuto luogo.

Solidarietà e messaggi di vicinanza

L’episodio ha suscitato un’ondata di solidarietà da parte di tutte le forze politiche locali e della comunità ispicense. Pino Asta ha espresso vicinanza sottolineando l’impegno quotidiano e la dedizione richiesti dal ruolo di amministratore locale, mentre Titta Genovese ha ricordato che “in momenti come questo le differenze politiche scompaiono”. Messaggi di augurio di pronta guarigione sono arrivati anche da Pierenzo Muraglie e da altri esponenti locali, che hanno evidenziato i rapporti personali positivi con Leontini nonostante le divergenze politiche.

