Ispica in prima linea contro la violenza di genere: il progetto

Ampia e convinta adesione al progetto “Scontrino Zeromolestie Sinalp”, la campagna di divulgazione del numero verde nazionale 1522 al quale le donne che subiscono violenze possono rivolgersi. L’iniziativa vede in campo non solo il Comune ispicese con l’Amministrazione Leontini in primo piano ma anche Confcommercio (definita il braccio operativo), associazioni cittadine e Donne democratiche. Il progetto “Scontrino Zeromolestie Sinalp” è volto a coinvolgere le attività commerciali chiedendo loro di inserire negli scontrini la dicitura “Telefono antiviolenza 1522 – Progetto Città di Ispica e Rete Zeromolestie Sinalp”.

L’Amministrazione Leontini ha aderito in maniera formale approvando un atto deliberativo. “Gli scontrini diventano pertanto veicoli di diffusione del numero 1522 al quale chi subisce violenze di genere può rivolgersi con la garanzia e l’assoluta riservatezza di trovare professionisti in grado di offrire l’ascolto e il supporto necessari – spiegano i promotori del progetto – è fondamentale diffondere in modo capillare il messaggio che nei casi di molestie è possibile essere ascoltati e ottenere il massimo di aiuto, superando il rischio dell’isolamento e della solitudine, pericolo sempre incombente su questi temi. L’adesione alla campagna da parte dei singoli commercianti non è obbligatoria, ma rappresenta un segnale importante di condivisione del problema e delle iniziative di ascolto messe in campo per superarlo”.



