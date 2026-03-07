Ispica illumina la Basilica di Santa Maria Maggiore: nuova luce per il capolavoro barocco

Ieri sera Ispica ha vissuto una serata storica con l’inaugurazione della nuova illuminazione artistica della facciata della Basilica di Santa Maria Maggiore, uno dei tesori più preziosi del barocco del sud-est siciliano. La cerimonia, svoltasi alla presenza delle massime autorità religiose e civili, ha segnato la conclusione di un progetto atteso da anni, che valorizza ulteriormente il patrimonio artistico e culturale della città.

L’intervento, realizzato grazie a un finanziamento di 100 mila euro ottenuto attraverso la manovra finanziaria 2024, consente di ammirare la basilica in tutta la sua bellezza anche nelle ore serali, trasformando il monumento in un vero e proprio punto di riferimento per cittadini e visitatori. La nuova illuminazione artistica restituisce armonia e splendore agli elementi architettonici del barocco ibleo, esaltando dettagli spesso invisibili alla vista diurna e offrendo una suggestiva esperienza visiva nel cuore di Ispica.

Con l’accensione della luce, la città conferma la sua attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale e religioso, rafforzando la propria identità storica e artistica. La Basilica di Santa Maria Maggiore diventa così un attrattore turistico anche nelle ore serali, contribuendo a promuovere la cultura e l’arte del territorio e rafforzando l’offerta culturale della provincia di Ragusa.

