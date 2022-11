Ispica. Il plesso Infanzia-Primaria Sant’Antonio aderisce a un progetto di solidarietà per il sostegno a distanza di bambini in difficoltà

Anche il plesso Sant’Antonio dell’I.C Leonardo da Vinci di Ispica, oltre al plesso San Giuseppe, aderisce al progetto “Fun Science Project” ideato e realizzato dal Prof. Massimo Micieli. Mercoledì, 23 novembre, ospiterà l’ambiziosa iniziativa che si propone di avvicinare bambini e ragazzi delle scuole al mondo delle scienze attraverso la realizzazione di spettacoli a carattere divulgativo, così da far crescere in loro la consapevolezza sull’importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana.

Lo spettacolo proporrà esperimenti di chimica, fisica e biologia di particolare effetto, cercando così, attraverso il gioco, di stimolare l’interesse e la curiosità verso il mondo scientifico. Oltre ad essere un valido progetto educativo-didattico, il “Fun Science Project” ha anche una grande valenza sociale: le famiglie degli alunni per l’occasione, (dopo la precedente raccolta fondi effettuata a marzo 2022 per la popolazione ucraina ed assegnata alla Caritas Spes ucraina attraverso l’Ong AFN del Movimento dei Focolari) potranno contribuire alla raccolta fondi per il sostegno a distanza di bambini in situazione di difficoltà.