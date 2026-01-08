Ispica: il gospel che emoziona e conquista

Un successo lievitato nel corso delle esibizioni che hanno toccato, nel 2025 appena concluso, diversi centri della provincia iblea fra bravura ed emozioni. Ad Ispica lo spettacolo nella Basilica di Santa Maria delle Grazie retta da Don Tonino Lorefice: a condurlo con eleganza la corista Marcella Rizzone fra ritmi travolgenti e momenti di profonda spiritualità. La corale, composta da 38 elementi diretti dal Maestro Giorgio Rizza, è stata salutata alla fine con una standing ovation. Voci soliste sono state Elma Rizza, Helena Baglieri, Saro Cannizzaro, Teresa Rizza e la piccola Lulya Rizza che ha incantato la platea con la sua interpretazione di “Born on Christmas Day”. Il momento più alto della serata è stata l’esecuzione di “Oh Holy Night” con l’interpretazione magistrale di Elma Rizza. Spettatori commossi in un tributo di consensi durato più di cinque minuti con applausi ai coristi e al loro direttore Giorgio Rizza. Dall’intero gruppo la conferma di una pregevole tecnica vocale e di una concreta capacità di coinvolgimento durante lo spettacolo. “Siamo, adesso, attesi ad un 2026 molto intenso, durante il quale saremo chiamati per importanti appuntamenti – dichiara il maestro Giorgio Rizza – il 17-18-19 aprile saremo all’Auditorium ‘Giovanni Agnelli del Lingotto di Torino ospiti del ‘Sunshine Gospel Mass Choir 2025, con i ‘Sunshine’, premiati a Londra come il miglior coro gospel d’Europa. Siamo stati convocati anche nella Nazionale Gospel per il 21 giugno a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival oltre a tanti altri impegni già in agenda”.

