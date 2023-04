Ispica e lo sbarco alleato del 10 luglio 1943 nell’80° anniversario dell’Operazione Husky

Appena 9 mila e 500 euro. E’ questa la richiesta in denaro che il Comune di Ispica ha avanzato alla Regione siciliana partecipando all’Avviso pubblico emanato dall’Assessorato regionale ai beni culturali ed all’identità siciliana. Un avviso pubblico volto ad informare dell’erogazione di contributi ai Comuni interessati dallo sbarco alleato del 10 luglio del 1943 nel contesto della seconda guerra mondiale. Nell’anno in cui ricorre l’80° anniversario dello sbarco degli anglo-americani in Sicilia tutta l’isola si mobilita per ricordare l’importanza di questo momento storico che ha aperto un fronte nell’Europa continentale per sconfiggere la furia nazista.

Stilato il progetto che intende realizzare l’Amministrazione Leontini nei giorni dell’8 e del 9 luglio di quest’anno. Un atto deliberativo spiega cosa si intende fare per questo momento commemorativo.

Per sabato 8 luglio una conferenza a cura della società ispicese di storia patria che avrà come tema l’analisi storica degli eventi che hanno portato allo sbarco alleatro, le vicende accadute nella Sicilia sud-orientale nei mesi cruciali anteriori all’armistizio di Cassibile firmato il 3 settembre del 1943 nella cittadina aretusea e le rilevanze storico-culturali rinvenibili sul territorio. Il giorno successivo. 9 luglio, un concerto bandistico nel centro storico con la realizzazione di musiche d’epoca e di inni nazionali con la partecipazione degli istituti scolastici. Previste anche testimonianze dei protagonisti di questa fase della storia. L’Amministrazione ha deciso pure di installare una lastra commemorativa in località Porto Ulisse già sede di un memoriale a ricordo dello sbarco alleato.