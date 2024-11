Ispica, consegnati i lavori dell’ultima Casa di Comunità

Questa mattina, con la consegna dei lavori per la Casa di Comunità di Ispica, l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa ha ufficialmente dato il via agli interventi previsti per tutte le strutture inserite nel Contratto Interistituzionale di Sviluppo tra Regione Sicilia e Ministero della Salute, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Alla cerimonia erano presenti varie figure istituzionali e amministrative, tra cui il Direttore Generale dell’ASP Giuseppe Drago, il Direttore Amministrativo Massimo Cicero, e il sindaco di Ispica, l’on. Innocenzo Leontini.

L’intervento

La Casa di Comunità di Ispica sarà realizzata attraverso un intervento di ammodernamento del Poliambulatorio esistente, che comprenderà la ristrutturazione di circa 900 mq per un investimento di 1,2 milioni di euro. I lavori, che si concluderanno entro 12 mesi, includono l’efficientamento energetico dell’edificio, il rifacimento degli impianti elettrici e di climatizzazione, e la riorganizzazione degli spazi interni per ottimizzare la distribuzione dei servizi sanitari. Nel progetto rientra anche la sostituzione degli infissi esterni, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica della struttura. Durante i lavori, le attività sanitarie saranno trasferite temporaneamente in altre sedi, per garantire la continuità dei servizi.

Il Direttore Generale dell’ASP, Giuseppe Drago, ha descritto questo passaggio come un “giro di boa” verso il completamento dell’intero progetto, che comprende dodici strutture tra Case di Comunità e Ospedali di Comunità.

