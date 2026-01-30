Ispica celebra San Giovanni Bosco con la testimonianza di Claudia Koll

La comunità di Ispica si prepara a vivere con intensa partecipazione le fasi culminanti dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco, figura cardine della formazione educativa e spirituale dei giovani. Uno dei momenti più attesi è in programma sabato 31 gennaio, presso la Basilica della Santissima Annunziata, dove la giornata sarà impreziosita dalla testimonianza dell’attrice Claudia Koll, donna di fede e voce autorevole del mondo cattolico contemporaneo.

La festa si aprirà alle 8 del mattino con l’apertura della basilica, accompagnata dallo sparo dei colpi a cannone e dal tradizionale scampanio festoso. Alle 10 è prevista l’esposizione del Santissimo Sacramento con l’adorazione eucaristica, seguita alle 11 dal momento di preghiera “Contemplare l’Eucaristia con lo sguardo di Don Bosco”. A mezzogiorno, la recita dell’Angelus e la benedizione eucaristica.

Il pomeriggio sarà dedicato in modo particolare ai giovani. Alle 15, l’accoglienza dei ragazzi darà il via all’incontro “Tu si que… sales”, un momento di animazione e oratorio che coinvolgerà i giovani della catechesi vicariale. A seguire, la tradizionale merenda salesiana con panini e mortadella, simbolo di fraternità e condivisione, nel solco dell’insegnamento di Don Bosco, da sempre vicino ai più piccoli e ai più fragili.

Alle 18.30 si terrà la solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal parroco don Manlio Savarino, animata dal coro Jubilate Deo, con la partecipazione dell’associazione cattolica Don Bosco e dei ragazzi dell’Acr. Alle 19.30, spazio alla testimonianza di Claudia Koll, che racconterà il suo percorso di conversione e offrirà una riflessione sull’attualità del messaggio salesiano per le nuove generazioni. Una presenza di grande rilievo che rafforza il valore universale della spiritualità di Don Bosco e il suo impatto educativo e sociale.

I festeggiamenti si inseriscono in un percorso già avviato nei giorni scorsi con l’incontro “Don Bosco: presenza politica e sociale”, che ha visto il coinvolgimento di educatori, amministratori e cittadini. Un momento di approfondimento che ha evidenziato il ruolo concreto del carisma salesiano nel tessuto sociale ispicese, capace di ispirare azioni di solidarietà, cittadinanza attiva e attenzione ai più deboli.

Particolarmente significativa è stata la presentazione di documenti storici inediti che attestano la presenza salesiana a Ispica tra il 1945 e il 1951, custoditi nell’Archivio generale salesiano e trasmessi alla basilica dell’Annunziata su richiesta del parroco. Tra questi, anche un documento con la firma autografa di Don Bosco, che testimonia come già nel 1880 il canonico Corrado Vaccaro, prevosto della basilica, fosse annoverato tra i cooperatori salesiani.

Nonostante l’addio dei salesiani nel 1951, dovuto alla mancanza di sostegno della nobiltà dell’epoca, la loro presenza ha lasciato un’impronta profonda nella città, grazie all’opera di figure di primo piano che hanno contribuito a trasformare il volto educativo e culturale di Ispica.

