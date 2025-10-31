Ispica approva piano abbattimento barriere architettoniche

Ispica – Un passo importante verso una città più accessibile. La Giunta Leontini, su proposta dell’assessore Massimo Dibenedetto, ha approvato il PEBA – Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, un documento fondamentale per programmare interventi mirati all’abbattimento degli ostacoli fisici che limitano la mobilità delle persone con disabilità.

Grazie al contributo dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, il Comune di Ispica ha potuto finanziare la progettazione del Piano, per un importo di 15.174,63 euro. L’incarico è stato affidato all’ingegnere Fabio Bruno, professionista ispicese che – conoscendo bene il territorio – ha realizzato un progetto puntuale e coerente con le esigenze della città.

“Desideriamo condividere il raggiungimento di questo primo obiettivo – dichiarano il sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore Massimo Dibenedetto – con l’associazione ASSOD, che ha collaborato in modo prezioso nella fase di analisi e di predisposizione del progetto. Il PEBA rappresenta uno strumento fondamentale che ci permetterà di accedere a nuovi finanziamenti dedicati all’eliminazione delle barriere architettoniche”.

Il sindaco e l’assessore ricordano che l’Amministrazione ha già iniziato a muoversi in questa direzione con interventi concreti:

“Nel rifacimento dei marciapiedi di via Duca degli Abruzzi – sottolineano – abbiamo già previsto gli appositi scivoli per garantire la piena accessibilità. Nel nostro programma elettorale avevamo promesso una città più inclusiva: questo stiamo realizzando, passo dopo passo”.

