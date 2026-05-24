Un gesto di grande generosità ha segnato nei giorni scorsi l’attività dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dove è stato effettuato un prelievo di cornee su una giovane paziente deceduta prematuramente. Un atto di solidarietà reso possibile dopo l’accertamento della morte cerebrale e nel rispetto della volontà espressa in vita e della sensibilità dei familiari, che hanno […]
Ispica al voto, cinque candidati e una città divisa: lo scenario che può ribaltare tutto. Ecco i dati di affluenza ore 12. Elettore si rifiuta di lasciare cellulare
24 Mag 2026 12:51
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI
Alle ore 12:00 di questa mattina, domenica 24 maggio 2026, primo giorno di voto per le elezioni amministrative a Ispica, si registra un’affluenza pari al 14,35%.
Il dato arriva dal rilevamento ufficiale del Ministero dell’Interno e fotografa la partecipazione alle urne nella fascia di mezzogiorno, quando si è già svolta la prima significativa rilevazione dell’affluenza su tutto il territorio nazionale.
Nel dettaglio, nel comune di Ispica gli elettori aventi diritto al voto sono 14.587, mentre i votanti alle ore 12 risultano 2.093. La percentuale si attesta dunque al 14,35%, sostanzialmente in linea con la precedente tornata elettorale, quando alla stessa ora si era registrato un 14,31%. La differenza è minima e pari a +0,04 punti percentuali.
Il dato di mezzogiorno si inserisce nel quadro della prima giornata di voto, con seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi e riapertura prevista domani dalle 7 alle 15.
A livello nazionale, nelle elezioni amministrative in corso, la partecipazione complessiva alle 12 si aggira attorno al 14-15%, confermando un andamento piuttosto uniforme tra i comuni chiamati al voto in questa tornata.
A Ispica, dove la sfida elettorale è particolarmente competitiva con cinque candidati sindaco in corsa e numerose liste a sostegno, l’attenzione resta ora sui prossimi rilevamenti dell’affluenza delle 19 e della chiusura del primo giorno, che offriranno un quadro più completo sull’andamento del voto.
A Ispica, alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, i candidati alla carica di sindaco sono cinque, come confermato dal quadro politico ufficiale e dalle liste presentate.
I nomi in corsa per la fascia tricolore sono:
- Angelo Galifi
- Serafino Arena
- Tonino Cafisi
- Paolo Monaca
- Pierenzo Muraglie
Si tratta di una competizione particolarmente frammentata, con 14 liste complessive e 224 candidati al Consiglio comunale, elemento che rende questa tornata elettorale tra le più articolate degli ultimi anni a Ispica.
I candidati rappresentano coalizioni eterogenee, che spaziano dai tradizionali schieramenti politici a liste civiche e movimenti locali, in un contesto di forte rimescolamento delle alleanze politiche cittadine.
Stamani sarebbe stato segnalato un episodio, al momento non confermato ufficialmente e riferito da alcune testimonianze di rappresentanti di lista. Un elettore si sarebbe rifiutato di depositare il cellulare all’esterno del seggio, come era stato richiesto, e ne sarebbe nato un breve acceso confronto. La situazione, secondo quanto trapela, avrebbe richiesto l’intervento dei presenti per riportare la calma. Non è chiaro se e quali conseguenze ci siano state sull’espressione del voto.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it