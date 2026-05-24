Ispica al voto, cinque candidati e una città divisa: lo scenario che può ribaltare tutto. Ecco i dati di affluenza ore 12. Elettore si rifiuta di lasciare cellulare

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Alle ore 12:00 di questa mattina, domenica 24 maggio 2026, primo giorno di voto per le elezioni amministrative a Ispica, si registra un’affluenza pari al 14,35%.

Il dato arriva dal rilevamento ufficiale del Ministero dell’Interno e fotografa la partecipazione alle urne nella fascia di mezzogiorno, quando si è già svolta la prima significativa rilevazione dell’affluenza su tutto il territorio nazionale.

Nel dettaglio, nel comune di Ispica gli elettori aventi diritto al voto sono 14.587, mentre i votanti alle ore 12 risultano 2.093. La percentuale si attesta dunque al 14,35%, sostanzialmente in linea con la precedente tornata elettorale, quando alla stessa ora si era registrato un 14,31%. La differenza è minima e pari a +0,04 punti percentuali.

Il dato di mezzogiorno si inserisce nel quadro della prima giornata di voto, con seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi e riapertura prevista domani dalle 7 alle 15.

A livello nazionale, nelle elezioni amministrative in corso, la partecipazione complessiva alle 12 si aggira attorno al 14-15%, confermando un andamento piuttosto uniforme tra i comuni chiamati al voto in questa tornata.

A Ispica, dove la sfida elettorale è particolarmente competitiva con cinque candidati sindaco in corsa e numerose liste a sostegno, l’attenzione resta ora sui prossimi rilevamenti dell’affluenza delle 19 e della chiusura del primo giorno, che offriranno un quadro più completo sull’andamento del voto.

A Ispica, alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, i candidati alla carica di sindaco sono cinque, come confermato dal quadro politico ufficiale e dalle liste presentate.

I nomi in corsa per la fascia tricolore sono:

Angelo Galifi

Serafino Arena

Tonino Cafisi

Paolo Monaca

Pierenzo Muraglie

Si tratta di una competizione particolarmente frammentata, con 14 liste complessive e 224 candidati al Consiglio comunale, elemento che rende questa tornata elettorale tra le più articolate degli ultimi anni a Ispica.

I candidati rappresentano coalizioni eterogenee, che spaziano dai tradizionali schieramenti politici a liste civiche e movimenti locali, in un contesto di forte rimescolamento delle alleanze politiche cittadine.

Stamani sarebbe stato segnalato un episodio, al momento non confermato ufficialmente e riferito da alcune testimonianze di rappresentanti di lista. Un elettore si sarebbe rifiutato di depositare il cellulare all’esterno del seggio, come era stato richiesto, e ne sarebbe nato un breve acceso confronto. La situazione, secondo quanto trapela, avrebbe richiesto l’intervento dei presenti per riportare la calma. Non è chiaro se e quali conseguenze ci siano state sull’espressione del voto.

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