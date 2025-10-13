Ispica, 224 mila euro per i più fragili: l’opposizione vota “sì” e salva la variazione di bilancio

Anche a Ispica, come già accaduto a Modica, si registra un segnale di collaborazione politica nell’esclusivo interesse della comunità. Segnale di responsabilità politica e di attenzione al bene comune a Ispica, dove il Consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio grazie anche al voto favorevole dei consiglieri di opposizione. La seduta, svoltasi sabato, ha consentito di esitare positivamente l’atto dopo che già il giorno precedente le forze di minoranza avevano annunciato pubblicamente la loro disponibilità a sostenere la manovra economica.

Nel dettaglio, la variazione ha riguardato 147 mila euro per il potenziamento dei servizi sociali, 8 mila euro per il trasporto degli studenti disabili e 69 mila euro per i costi aggiuntivi degli asili nido.

“Si tratta di interventi che riguardano famiglie, bambini e soggetti fragili – hanno ribadito i consiglieri – e non possono essere oggetto di divisioni politiche”.

La decisione è maturata dopo aver preso atto, come sottolineato dai rappresentanti dell’opposizione, “dell’incapacità dell’Amministrazione Leontini di essere autosufficiente anche in seconda convocazione”, ma al tempo stesso nella convinzione che il bene della città debba prevalere sulle logiche di contrapposizione.

I consiglieri comunali Serafino Arena, Angelo Galifi, Mary Ignaccolo, Salvatore Milana, Paolo Monaca, Giovanni Muraglie, Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo, Matilde Sessa e Angelina Sudano hanno quindi scelto di essere presenti in aula e di votare favorevolmente, consentendo l’approvazione dell’atto.

E non si fermeranno qui. Come spiega a Ragusaoggi.it il consigliere Pierenzo Muraglie, “anche sulle prossime variazioni di bilancio che entreranno in Consiglio e che riguardano i soggetti più fragili abbiamo già dato l’ok, a prescindere dal fatto che l’Amministrazione comunale non abbia i numeri. Per noi queste non sono tematiche suscettibili di divisioni politiche”.

Un messaggio chiaro e maturo: quando in gioco ci sono i bisogni reali delle persone, la politica può e deve saper essere unita. Ha collaborato Cinzia Vernuccio

© Riproduzione riservata