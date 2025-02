Ispezioni sulla rete del metano a Comiso e Pedalino: intervento di Italgas

A partire dal 6 febbraio e fino al 16 dello stesso mese, verranno effettuati controlli approfonditi sulla rete del metano a Comiso e Pedalino. L’operazione, condotta dalla ditta Italgas, gestore della distribuzione del metano, è stata annunciata dal sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

Dettagli dell’intervento

Le ispezioni si svolgeranno sia durante il giorno che nelle ore notturne, fino alle 02:00, con l’ausilio di un mezzo specializzato della Italgas. Il veicolo, dotato di sofisticate attrezzature tecniche, percorrerà più volte le stesse aree per individuare eventuali fughe di gas, sia sotto il manto stradale che nelle parti aeree.

Motivazioni e sicurezza

L’operazione rientra in un programma di monitoraggio costante che Italgas porta avanti da diversi anni, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza della rete del metano. Quest’anno, tuttavia, i controlli assumono un’importanza ancora maggiore, a seguito di episodi di dispersione di gas verificatisi sia in provincia che in altre città.

Avviso ai cittadini

I cittadini sono invitati a non allarmarsi alla vista del mezzo di controllo in circolazione. La presenza del veicolo, infatti, è finalizzata esclusivamente alla prevenzione e al miglioramento della sicurezza della rete metanifera urbana. L’amministrazione comunale e Italgas ringraziano i residenti per la collaborazione e la comprensione durante il periodo delle ispezioni.

