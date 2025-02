Iscrizioni 2025-26, maggiori scelte su Liceo Scientifico e Tecnico Tecnologico

Il Liceo Scientifico è l’indirizzo scolastico più amato dagli adolescenti ragusani per le iscrizioni alle prime classi delle Secondarie di II grado. Chiusa il 10 febbraio la piattaforma online relativa al prossimo anno 2025-2026, ragusaoggi.it ha chiesto i dati all’Ufficio scolastico regionale. A settembre saranno 2.843 le matricole sparse negli istituti superiori iblei, dai licei ai tecnici e ai professionali.

Il Liceo Scientifico continua ad attrarre



Quasi un alunno su quattro ha optato per uno dei Licei Scientifici. In 307 si sono iscritti all’indirizzo tradizionale, 284 a quello con opzione di Scienze Applicate, 80 a quello con opzione a Indirizzo Sportivo, per un totale di 675 fra ragazzi e ragazze.

Al secondo posto si piazza l’Istituto Tecnico a indirizzo Tecnologico con 435 nuovi alunni, seguito dagli Istituti Professionali con 427 nuovi iscritti e il Tecnico a indirizzo Economico con 362 iscritti alle prime classi. Quest’ultimi precedono di poco il Liceo di Scienze Umane, con 325 iscritti fra l’indirizzo tradizionale e quello con opzione Economico Sociale.

Seguono il Liceo Linguistico con 243 nuovi alunni, il Liceo Classico con 204 iscritti, il Liceo Artistico con 108 iscrizioni, i Licei Musicali e Coreutici con 66 iscritti. Come altrove, non sarà attivato nemmeno in provincia di Ragusa il nuovo Liceo Made in Italy per mancanza di alunni: appena due coloro che lo avevano scelto.

Negli Istituti Tecnici la maggioranza degli alunni ha scelto nettamente il settore Amministrazione, Finanza e Marketing, mentre per i Professionali la maggior parte degli iscritti è nell’Istituto Alberghiero.

In percentuale, i Licei totalizzano il 56,9 delle iscrizioni, contro il 28% degli Istituti Tecnici e il 15% dei Professionali.

Nella Primaria oltre 2.500 nuovi piccoli alunni

Nelle Scuole Primarie dei dodici comuni arriveranno complessivamente 2.572 bambini, numero che riflette il progressivo fenomeno sul calo delle nascite. Il 61,4% dei genitori ha scelto l’opzione delle 27 ore, mentre il tempo pieno di 40 ore sarà a disposizione di 623 piccoli alunni, pari al 24,2%. Quest’ultimo dato risente anche della limitata offerta delle mense scolastiche.

Oltre 2.700 nelle prime della Scuola Secondaria di I grado

Si contano 2.721 iscritti alle prime classi della Scuola Secondaria di I grado. Oltre il 95% ha optato per il tempo ordinario di 30 ore, sempre per l’insufficienza di mense in gran parte dei comuni.

