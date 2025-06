Invasione di gente per la festa di quartiere: Platani in Festa fa il botto! VIDEO

Un quartiere intero che diventa palcoscenico. Un viale chiuso al traffico e riaperto alla gioia condivisa. È questo lo spirito che ha animato ieri sera “Platani in festa”, che alla sua quinta edizione ha registrato un vero e proprio boom di partecipanti, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi dell’estate ragusana.

Organizzata dalla comunità della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, con il patrocinio del Comune di Ragusa, la festa ha trasformato viale dei Platani in una lunga, colorata e vivace piazza diffusa, dove a farla da padrona sono stati i sapori della tradizione, la musica travolgente, l’arte di strada e la voglia di stare insieme.

Impossibile non lasciarsi trascinare dal ritmo degli Scaccia Diavoli, che hanno scaldato il pubblico aprendo la serata, seguiti dal concerto della Onorata Società, che con i suoi testi intrisi di cultura e riscatto ha infiammato il cuore del quartiere. Tra i momenti più divertenti, la performance social del parroco padre Marco Diara, nei panni ironici di un direttore d’orchestra che “dirige” la band in un video diventato virale. “Mi sono prestato volentieri – ha detto – perché Platani in festa è arte, musica, emozione. E volevo esserci con tutta l’energia possibile”.

Ma la festa non è stata solo musica. In scena anche il teatro di strada con Valerie Bla Bla, il giocoliere monsieur Barnaba, le acrobazie aeree di Tommaso Brugiapaglia con lo spettacolo “Ruggine”, e le clownerie sperimentali di Aporia. Una serata capace di mescolare comicità, stupore e poesia.

Spazio anche all’arte visiva con la mostra “Segni di speranza” e l’estemporanea di pittura che ha coinvolto grandi e bambini tra tele, pennelli e fantasia, rendendo ogni metro del viale una piccola galleria a cielo aperto.

E naturalmente i sapori: gettonatissimi i cavati al sugo di maiale, i cannoli siciliani, i panini con la salsiccia e le birre artigianali del birrificio Yblon. Tutto rigorosamente preparato dai volontari della parrocchia, che hanno lavorato senza sosta per accogliere centinaia di visitatori.

Molto apprezzati anche il coro Mariele Ventre, i dj set di Fabio Occhipinti e Sandro Leggio, la partecipazione della squadra di pallavolo Asd Free Ball e l’area dei mercatini artigianali. foto e video di Salvo Bracchitta dalla pagina Facebook di Ragusaoggi

