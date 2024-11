Interventi su alveo fiume Ippari per scongiurare problemi in caso di “bombe” d’acqua

In corso gli interventi di pulizia e scerbatura lungo il greto del Fiume Ippari, una misura essenziale per la sicurezza del territorio e dei suoi abitanti. L’assessore all’ambiente di Comiso, Giuseppe Alfano, ha fornito chiarimenti sui lavori, inseriti in una più ampia programmazione di interventi sul territorio comunale.

“Abbiamo fatto una dettagliata programmazione di tutti gli interventi da effettuare sul territorio comunale, quali pulizia e scerbatura di strade, quartieri e contrade,” ha dichiarato Alfano. Tra gli interventi più significativi, oltre alle scerbature presso il cimitero, si è scelto di attuare una pulizia approfondita del greto del Fiume Ippari. La decisione nasce dall’esperienza acquisita lo scorso febbraio, quando eventi climatici estremi hanno colpito l’area. “Purtroppo, i fatti e gli eventi dello scorso febbraio ci hanno insegnato che è necessario intervenire quanto prima, poiché le condizioni climatiche ormai cambiano radicalmente in tempi brevi, e pertanto, non prevedibili,” ha aggiunto l’assessore.

Il Comune di Comiso ha deciso di farsi carico di questi interventi nonostante la competenza non rientri nelle proprie responsabilità dirette. “Voglio precisare – continua Alfano – che tali interventi nel greto non competerebbero al Comune di Comiso. Tuttavia, non possiamo tergiversare o perdere tempo davanti a probabili bombe d’acqua che ormai arrivano in qualunque momento, mettendo a repentaglio i cittadini.”

Gli interventi di scerbatura e pulizia puntano a prevenire danni derivanti da eventi meteorologici sempre più intensi e imprevedibili



