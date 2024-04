Interdetto il tratto di mare e di costa antistante il villaggio Renelle-Trippatore a Sampieri

Il provvedimento di interdizione è della Capitaneria di porto di Pozzallo che ha emesso una specifica ordinanza con la quale viene vietata la navigazione e la balneazione nello specchio di mare antistante il villaggio “Renelle-Trippatore” alla periferia di Sampieri. Provvedimento restrittivo legato alla presenza di una imbarcazione in ferro che si è arenata due giorni fa sulla spiaggia creando non poco allarme. Soprattutto perchè sulle fiancate del barchino di pochi metri c’erano scritti dei numeri che, alla fine, sono risultati essere indicativi del giorno del salvataggio e del luogo dove è stato fermato. Lo sbarco risalirebbe al 13 marzo scorso ed il tratto di mare in cui è avvenuto il salvataggio è la zona Sar.

L’imbarcazione rinvenuta è stata posta sotto sequestro lo scorso 2 aprile dal personale della Capitaneria di porto di Pozzallo.

La stessa Capitaneria di porto ha ritenuto opportuno, dopo il sequestro del natante, che si andasse a garantire la pubblica incolumità evitando rischi per l’incolumità pubblica. L’area in cui sosta l’imbarcazione, quindi, è inavvicinabile per una distanza di 50 metri dal luogo in cui si è arenata. Il provvedimento sarà revocato quando verrà rimosso il natante utilizzato per la traversata del Mediterraneo da parte dei migranti.

