Intercultura: una borsa di studio per gli studenti ragusani che vogliono aprirsi al mondo

Modica, 31 ottobre 2025 – Studiare all’estero, conoscere nuove culture e crescere come cittadini del mondo. È questa l’opportunità offerta agli studenti delle scuole superiori della provincia di Ragusa da Intercultura, l’associazione no profit che da 70 anni promuove esperienze educative internazionali per i giovani.

Per il nuovo anno scolastico 2026-2027, sarà disponibile anche una borsa di studio del valore di 8.900 euro, riservata agli studenti iblei più meritevoli, grazie al sostegno di un’azienda del territorio, Avimecc-Leocata Mangimi, che ha scelto di contribuire al progetto.

Il bando, destinato a studenti appartenenti a nuclei familiari con reddito inferiore a 40.000 euro, è aperto fino al 10 novembre e prevede l’iscrizione online sul sito intercultura.it.

Durante la presentazione dei programmi 2026-2027, che si è svolta a Palazzo Grimaldi a Modica, i volontari del centro locale Intercultura Ragusa hanno illustrato il percorso formativo, le modalità di partecipazione e i vantaggi di un’esperienza che va ben oltre lo studio: imparare una nuova lingua, sviluppare autonomia e capacità di adattamento, costruire relazioni internazionali e tornare a casa con una visione più ampia del mondo.

In 15 anni di attività, 150 studenti della provincia di Ragusa hanno già vissuto questa esperienza, tornando con un bagaglio umano e culturale che arricchisce non solo loro, ma anche le comunità di cui fanno parte.

L’invito è rivolto anche alle famiglie che desiderano ospitare uno studente straniero, contribuendo a diffondere i valori dell’incontro e dello scambio culturale direttamente sul territorio.

