Innovazione, sostenibilità e futuro: in Sicilia i percorsi professionalizzanti sono sempre più una straordinaria opportunità per i giovani



VITTORIA – Un luogo dove il sapere incontra il saper fare, dove le idee si intrecciano con la pratica e dove la scuola non è solo trasmissione di contenuti ma laboratorio di futuro. È questo lo spirito che ha animato l’iniziativa “Scuola Aperta”, promossa dalla Scuola dei Mestieri Logos nella sede centrale di Vittoria, che ha visto protagonisti studenti, famiglie, imprenditori e professionisti in un ricco programma di incontri e seminari.

L’obiettivo dell’appuntamento è stato quello di presentare l’offerta formativa della scuola, dando spazio a simulazioni laboratoriali e mini stage nei principali settori professionali, ma soprattutto di creare un dialogo concreto tra i giovani e il mondo del lavoro, offrendo uno sguardo diretto sulle prospettive occupazionali e sulle competenze richieste oggi e in futuro.



La Scuola dei Mestieri Logos nasce come centro di formazione professionale con l’obiettivo di accompagnare gli studenti verso l’inserimento lavorativo attraverso percorsi didattici altamente professionalizzanti. Il modello educativo si basa su un approccio laboratoriale, esperienziale e orientato alle reali esigenze del mercato, con una particolare attenzione alla sostenibilità, all’innovazione tecnologica e allo sviluppo delle cosiddette soft skills. Sotto la guida del presidente Rosario Alescio, la Scuola dei Mestieri Logos, con le sedi presenti a Ragusa, Vittoria ed Adrano, è diventata punto di riferimento in Sicilia per chi desidera formarsi nei settori della meccatronica, della termoidraulica, della ristorazione e dell’acconciatura, unendo teoria e pratica in una dimensione educativa dinamica e partecipata.



L’apertura dell’open day dedicato a studenti e famiglie è avvenuta con l’introduzione alle attività seminariali e la presentazione degli obiettivi generali dell’iniziativa a cura del dott. Lorenzo Tomasi: non solo orientare studenti e famiglie nella scelta del percorso formativo, ma anche coinvolgere attivamente gli allievi in un processo di consapevolezza sui cambiamenti del mondo del lavoro e sulle sfide ambientali, tecnologiche e sociali del nostro tempo.



Tra i momenti più significativi, il seminario “Efficienza energetica: un dovere in cucina” rivolto agli studenti dell’indirizzo Operatore della Ristorazione e Tecnico di Cucina. Relatori d’eccezione sono stati Pietro Alfano, imprenditore modicano dell’azienda I.F.A., e lo chef Dario Diliberto del ristorante Taberna Cinque Sensi di Ragusa, che hanno illustrato come l’adozione di tecnologie a basso impatto ambientale e l’uso consapevole delle tecniche di cottura possano contribuire alla sostenibilità in cucina. Alfano ha inoltre invitato gli studenti a partecipare a un ulteriore incontro formativo di Silko Sonica dal titolo “Ultrasuoni: la rivoluzione nella preparazione alimentare” che si terrà il 5 giugno c.a. l’IFA LAB di Modica.



In contemporanea, gli studenti del settore Operatore Termoidraulico hanno partecipato al seminario sulle “Energie rinnovabili”, con interventi di Massimiliano Sentino, responsabile tecnico di Energetis S.r.l., e Giuseppe Magno, titolare di M.G. Impianti. Entrambi hanno approfondito le recenti direttive europee sulle “case green”, l’importanza dell’efficientamento energetico e gli obiettivi dell’Agenda 2030, sottolineando le opportunità occupazionali in un settore in forte espansione e al centro del PNRR.

Grande interesse anche per il seminario “Green Mechanics”, rivolto agli studenti della meccatronica, introdotto dalla tutor dott.ssa Antonia Maria Russo e tenuto da Raffaele Ignaccolo della C.V.R.S. Meccatronic Service, che ha affrontato le sfide della meccanica sostenibile: dall’uso di combustibili a idrogeno alle nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni. Un settore che evolve e che chiede nuove competenze per costruire un futuro a basso impatto.



Infine, spazio al benessere e alla bellezza sostenibile con il seminario “Green Beauty: Sostenibilità e Innovazione nell’Acconciatura”, introdotto dalla tutor Salvina Civello e condotto da Donatello Bonomo, titolare di un noto salone. L’incontro ha offerto agli allievi un’occasione per conoscere prodotti eco-bio, tecniche rispettose dell’ambiente e una visione dell’acconciatura orientata all’etica e alla responsabilità ambientale.

Il filo conduttore di tutti gli incontri è stato l’impegno verso un’educazione alla sostenibilità che non sia solo valore trasmesso, ma competenza concreta, spendibile in ambito professionale. Una sfida che la Scuola dei Mestieri Logos ha raccolto con decisione, affermandosi come punto di riferimento nel panorama formativo regionale per la qualità dei suoi percorsi e per la capacità di mettere in rete scuola, aziende e comunità.

La giornata si è chiusa con un bilancio positivo: ampia partecipazione degli studenti, coinvolgimento attivo dei genitori e un interesse crescente da parte degli imprenditori del territorio.

